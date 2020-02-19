شقير التقى وفدا من مكاتب السياحة والسفر: الوضع المستجد يتطلب أقصى درجات التعاون

التقى رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ال​لبنان​ية ​محمد شقير​، في مقر ​غرفة بيروت وجبل لبنان​، وفدا من نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة ​جان عبود​، وجرى البحث في أوضاع القطاع جراء التراجع الكبير في حجم الاعمال والضغوط التي تتعرض لها مكاتب السياحة والسفر.

واعتبر شقير أن "ما نمر به اليوم من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تضع الجميع من دون استثناء على حافة الانهيار"، مشددا على أن "هذا الوضع المستجد والصعب جدا، يتطلب من الجميع أقصى درجات التعاون والتضامن، وتقديم التسهيلات ضمن الامكانيات المتاحة للمساهمة في تقوية صمود قطاعاتنا الاقتصادية والحفاظ على موظفينا وعمالنا".

بدوره عرض عبود المشكلات التي يتعرض لها ​قطاع السياحة​ والسفر في لبنان والمتمثلة بتراجع المبيعات بشكل عام بحوالي 50% ولدى مكاتب السياحة والسفر بحوالي 90 في المئة، فضلاً عن عدم القدرة على تحويل المبالغ المستحقة لمنظمة الطيران الدولية (أياتا) الى الخارج.

واشار الى "أزمة خطة تهدد استمرار وجود مكاتب السياحة والسفر وهي تتمثل بالزام مكاتب السياحة والسفر ببيع البطاقات ب​الدولار​ في حين تقوم الشركة الوطنية وباقي شركات الطيران الأجنبية الموجودة في لبنان ببيع البطاقات ب​الليرة اللبنانية​ وبالسعر الرسمي للدولار"، مطالبا في هذا الاطار "بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في السوق اللبنانية".

ورد شقير مؤكدا أنه "سيسعى مع المعنيين لحل هذا الموضوع وانصاف هذا القطاع الذي يشكل ركيزة اساسية في القطاع السياحي اللبناني".