واكيم: في المفهوم الايراني لا مساعدات بل استثمار عسكري سياسي

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب عماد واكيم، إلى أن "البعض صدق أن لاريجاني اعلن استعداد بلده دعم لبنان".
واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "ايران دولة شبه مفلسة انهكتها العقوبات،عجز موازنتها ٩،٥٪ دفترياً،معدل دخل الفرد السنوي٤٧٠٠$،شعبها ثائر بسبب الاقتصاد، لتساعد حزب الله تقتطع من موازنة الحوثيين في اليمن. في المفهوم الايراني لا مساعدات بل استثمار عسكري سياسي، هل نصدّق ؟".
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