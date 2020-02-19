واكيم: في المفهوم الايراني لا مساعدات بل استثمار عسكري سياسي

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​، النائب ​عماد واكيم​، إلى أن "البعض صدق أن لاريجاني اعلن استعداد بلده دعم ​لبنان​".

واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "​ايران​ دولة شبه مفلسة انهكتها العقوبات،عجز موازنتها ٩،٥٪ دفترياً،معدل دخل الفرد السنوي٤٧٠٠$،شعبها ثائر بسبب ​الاقتصاد​، لتساعد ​حزب الله​ تقتطع من ​موازنة​ الحوثيين في ​اليمن​. في المفهوم الايراني لا ​مساعدات​ بل استثمار ​عسكري​ سياسي، هل نصدّق ؟".