أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، في جلسة اللجان المشتركة، في مجلس النواب، أن حماية "المواقع الطبيعية والبيئة بشكل عام يكون باحترام القوانين والانظمة المرعية لا بالسماح بمخالفتها"، مشيرا الى أن هناك "ترخيصا معطى لبناء مجمع في منطقة وادي الكلب المصنفة بموجب قرار رقم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/1998 والذي صنف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب من المنبع إلى المصب كونها منطقة تاريخية وحضارية وتراثية تعني الكثير لكل اللبنانيين، والمعلوم أن القرار لا يلغى إلا بقرار، لذلك المطلوب إما إلغاء القرار قم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/1998 أو يوقف العمار فورا".
ولفت الى "أننا كنواب في المجلس النيابي نتوجه إلى المعنيين في الدولة بالسؤال حول كيفية الحصول من الإدارات المختصة على مثل هذه التراخيص المخالفة والتي تسمح بالبناء في مناطق مصنفة في خانة المواقع الطبيعية المحمية".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: حماية المواقع الطبيعية لا يكون بمخالفة القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.