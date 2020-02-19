شهيب: حماية المواقع الطبيعية لا يكون بمخالفة القوانين

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​أكرم شهيب​، في جلسة ​اللجان المشتركة​، في ​مجلس النواب​، أن حماية "المواقع الطبيعية و​البيئة​ بشكل عام يكون باحترام القوانين والانظمة المرعية لا بالسماح بمخالفتها"، مشيرا الى أن هناك "ترخيصا معطى لبناء مجمع في منطقة وادي الكلب المصنفة بموجب قرار رقم 97/1 الصادر عن ​وزارة البيئة​ بتاريخ 2/7/1998 والذي صنف الموقع المعروف بمجرى ​نهر الكلب​ من المنبع إلى المصب كونها منطقة تاريخية وحضارية وتراثية تعني الكثير لكل اللبنانيين، والمعلوم أن القرار لا يلغى إلا بقرار، لذلك المطلوب إما إلغاء القرار قم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/1998 أو يوقف العمار فورا".



ولفت الى "أننا كنواب في ​المجلس النيابي​ نتوجه إلى المعنيين في ​الدولة​ بالسؤال حول كيفية الحصول من الإدارات المختصة على مثل هذه التراخيص المخالفة والتي تسمح ب​البناء​ في مناطق مصنفة في خانة المواقع الطبيعية المحمية".

