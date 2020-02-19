الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 2،13% لشهر كانون الثاني

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في ​رئاسة مجلس الوزراء​، أن "الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في ​لبنان​ سجل لشهر كانون الثاني 2020 ارتفاعا وقدره 2،13% بالنسبة لشهر كانون الاول 2019، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاعا في محافظة ​بيروت​ وقدره 2،16 % ارتفاعا في ​محافظة جبل لبنان​ وقدره 2،07 % ارتفاعا في محافظة ​الشمال​ وقدره 1،57 % Advertisements ارتفاعا في محافظة ​البقاع​ وقدره 2،40 % ارتفاعا في محافظة ​الجنوب​ وقدره 2،81 % ارتفاعا في ​محافظة النبطية​ وقدره 2،88 %

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