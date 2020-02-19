مجذوب بحث مع خير في المشاريع المشتركة بين هيئة الاغاثة والوزارة لجهة البناء والترميم

التقى وزير التربية و​التعليم العالي​ طارق المجذوب، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء محمد خير​، وجى خلال اللقاء عرض المشاريع المشتركة بين الوزارة والهيئة، خصوصا لجهة التنسيق في ما يخص المنشآت التربوية وما تحتاجه من ترميمات.

واطلع المجذوب من اللواء خير على المشاريع العديدة التي تقوم بتنفيذها راهنا والتي تتعلق بالترميم و​البناء​ في المناطق اللبنانية كافة، وتشمل مباني مدرسية أو مباني عائدة لمؤسسات أخرى صحية واجتماعية يمكن أن يستفيد منها تلامذة ​المدارس​ والمعاهد المهنية الرسمية في المناطق، وتطرق البحث الى الأولويات والمشاريع المقبلة نظرا لحاجات المناطق.

وعبر المجذوب عن تقديره لعمل ​الهيئة العليا للإغاثة​ ونشاطها التنموي، خصوصا في الأزمات الطبيعية وانعكاسها على المواطنين، والإستعداد للتخفيف من معاناتهم في الكوارث والملمات.