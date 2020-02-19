اعلن المكتب الاعلامي ل​وزير الثقافة​ ​عباس مرتضى​ "ان مرتضى كلف اللجنة الاستشارية الفنية في المديرية العامة للأثار، الكشف على موقع ​نهر الكلب​ الاثري، والوقوف على ماهية ​الأخبار​ المتداولة في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول الاعمال الجارية في هذا الموقع، كي يبنى على الشيء مقتضاه".

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