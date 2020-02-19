أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه انه سيفرض اقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع القضاء والوزارات المعنية، بما في ذلك اقفال المحال التجارية،بهدف وضع حد لارتفاع الأسعارغير المبررمن قبل بعض التجار لكسب ارباح اضافية على حساب المستهلك.
وقد أحال نعمه محضر الضبط المنظم بحق شركة سابا التجارية - سوبرماركت سابا -في منطقة "بكفيا،المحيدثة" الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وطلب اقفال المحل ومنعه من مزاولة مهنة التجارة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر (المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83)، بسبب تكرار المضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد طلب من النيابة العامة الإستئنافية اقفال سوبرماركت لمخالفتها المتكررة في الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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