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وزير الاقتصاد طلب من النيابة العامة الإستئنافية اقفال سوبرماركت لمخالفتها المتكررة في الأسعار

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أكد وزير ​الاقتصاد​ والتجارة راوول نعمه انه سيفرض اقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع ​القضاء​ والوزارات المعنية، بما في ذلك اقفال المحال التجارية،بهدف وضع حد لارتفاع الأسعارغير المبررمن قبل بعض التجار لكسب ارباح اضافية على حساب المستهلك.

وقد أحال نعمه محضر الضبط المنظم بحق شركة سابا التجارية - ​سوبرماركت​ سابا -في منطقة "بكفيا،المحيدثة" الى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​، وطلب اقفال المحل ومنعه من مزاولة مهنة التجارة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر (المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83)، بسبب تكرار المضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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