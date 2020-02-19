اعتبر رئيس الحكومة الأسبق الحريري أن "ما يجري في المصارف والهجوم على الحاكم يدل على وجع الناس ولكن هناك افرقاء يعملون على تحوير أسباب وصولنا الى هنا"، مؤكداً "أننا لا نتنصل من المسؤوليات ونحن اول فريق قال اننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤوليتنا، ويجب أن نكون صريحين قمنا بأخطاء وأي مرتكب نرفع الغطاء عنه".
جاء حديث الحريري خلال دردشة مع الصحفيين قبيل ترأسه عصر اليوم في بيت الوسط اجتماعاً للمجلس المركزي لتيار المستقبل في حضور كتلة المستقبل النيابة وأعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي للتيار وفريق عمل مكتب الرئيس الحريري، وتناول الاجتماع التداول في آخر التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: يجب أن نكون صريحين قمنا بأخطاء وأي مرتكب نرفع الغطاء عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.