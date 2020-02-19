الحريري: يجب أن نكون صريحين قمنا بأخطاء وأي مرتكب نرفع الغطاء عنه

اعتبر رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​الحريري​ أن "ما يجري في ​المصارف​ والهجوم على الحاكم يدل على وجع الناس ولكن هناك افرقاء يعملون على تحوير أسباب وصولنا الى هنا"، مؤكداً "أننا لا نتنصل من المسؤوليات ونحن اول فريق قال اننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤوليتنا، ويجب أن نكون صريحين قمنا بأخطاء وأي مرتكب نرفع الغطاء عنه".

جاء حديث الحريري خلال دردشة مع الصحفيين قبيل ترأسه عصر اليوم في ​بيت الوسط​ اجتماعاً للمجلس المركزي ل​تيار المستقبل​ في حضور ​كتلة المستقبل​ النيابة وأعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي للتيار وفريق عمل مكتب الرئيس الحريري، وتناول الاجتماع التداول في آخر التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها.