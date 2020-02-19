الاتحاد الأوروبي: لا توجد أدلة كافية لإعادة احتجاز رجل الأعمال التركي كافالا

أعلن المتحدث باسم ​الاتحاد الأوروبي​، في بيان، أنه "لا توجد أدلة كافية، لإعادة احتجاز رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، من قبل ​السلطات التركية​، وذلك على خلفية اعتقاله مرة أخرى، بعد تبرئته، للتحقيق في محاولة انقلاب 15 تموز 2016"، لافتاً إلى أن "ذلك يضر بمصداقية ​القضاء​ التركي"، موضحاً انه "كدولة مرشحة وعضو قديم في ​مجلس أوروبا​، من المتوقع أن تطبق ​تركيا​ أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والاحترام الصارم لمبدأ افتراض البراءة والإجراءات القانونية".

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