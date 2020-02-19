اعتقال 21 شخصا من "معتنقي الفكر الإرهابي" في أوزبكستان

أعلنت شرطة أوزبكستان عن ضبط خلية ضمت 21 شخصا من معتنقي الفكر المتطرف، على صلة بتنظيم "كتيبة التوحيد والإسلام" الإرهابي، المسؤول عن تفجير مترو بطرسبورغ في روسيا.
وأكدت الشرطة الأوزبكستانية في بيان لها، أنه تم اعتقال عناصر الخلية الـ21 في العاصمة طشقند، بتهمة تلقي التدريب والتنقل بهدف ممارسة الأنشطة الإرهابية، موضحة أنهم كانوا ينوون تحويل مبالغ مالية إلى مواطن آخر ينتمي لتنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد"، والسفر إلى سوريا للقتال إلى جانب الإرهابيين.
ويعد تنظيم "كتيبة التوحيد والإسلام" مسؤولا عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 16 شخصا في أنفاق مترو مدينة بطرسبورغ الروسية في الثالث من نيسان 2017.
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