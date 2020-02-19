الحكومة السويسرية تؤجل القمة العالمية لسلامة المرضى بسبب كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية، في بيان، أنه "تم تأجيل القمة الوزارية حول سلامة المرضى، المقررعقدها في مونترو يومي 27 و 28 شباط الحالي، لأن العديد من المشاركين يجب أن يظلوا في بلدانهم للتعامل مع وباء كورونا"، موضحة انه "سيتم إعادة جدولة القمة، التي كان من المقرر أن يناقش فيها خبراء الصحة وواضعو السياسات جودة الرعاية الصحية والتدابير الإضافية التي قد يلزم اتخاذها".
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الحكومية لشؤون الصحة في الصين، مي فنغ قد أعلن في وقت سابق أن "الإحصائيات الأخيرة تظهر أن الوضع الوبائي في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أصبح تحت السيطرة، وأن عدد المرضى الذين تعافوا يتزايد".
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