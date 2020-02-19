الحكومة السويسرية تؤجل القمة العالمية لسلامة المرضى بسبب كورونا

أعلنت ​الحكومة​ السويسرية، في بيان، أنه "تم تأجيل القمة الوزارية حول سلامة المرضى، المقررعقدها في مونترو يومي 27 و 28 شباط الحالي، لأن العديد من المشاركين يجب أن يظلوا في بلدانهم للتعامل مع وباء كورونا"، موضحة انه "سيتم إعادة جدولة القمة، التي كان من المقرر أن يناقش فيها خبراء ​الصحة​ وواضعو السياسات جودة الرعاية الصحية والتدابير الإضافية التي قد يلزم اتخاذها".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الحكومية لشؤون الصحة في ​الصين​، مي فنغ قد أعلن في وقت سابق أن "الإحصائيات الأخيرة تظهر أن الوضع الوبائي في إقليم هوبي، بؤرة تفشي ​فيروس كورونا​، أصبح تحت السيطرة، وأن عدد المرضى الذين تعافوا يتزايد".