الرئيس الجزائري: التعديل الدستوري يبني الجزائر الجديدة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ان "التعديل الدستوري الذي بدأ بتنصيب لجنة الخبراء لصياغته سيشكل أولى لبنات وأسس الجزائر الجديدة المتطلعة بلهفة للتقدم والعصرنة، والمتشبثة بقوة بتاريخها وأصالتها"، موضحاً ان بلاده "لن تسمح أبدا بالإساءة لشهدائها أو التمثيل بهم".
وأوضح تبون انه "عند استذكار الشهداء الأبطال نتذكر دفاعهم المستميت عن الهوية الوطنية، ضد سياسات التنصير والتمسيح وفرنسة اللسان والمكان، لنقف اليوم سدا منيعا ضد كل محاولات استهدافها المتكررة بمناورات خارجية وداخلية متعددة، حتى نكون في مستوى ثقة الشهداء فينا".
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