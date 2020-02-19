نتانياهو يبث أغنية دعائية أحصى فيها إنجازاته خلال الفترة الماضي

بث رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية دعائية أحصى فيها إنجازاته خلال الفترة الماضي، سواء التطبيع مع دول عربية أو لقاءاته المهمة مع كبار زعماء وقادة ورؤساء الدول، وما قدمه لبلاده خلال تلك الفترة، اضافة الى مدى استهدافه لمواقع في ​سوريا​، وضغطه على ​إيران​ عبر منصات دولية".

يشار إلى أن إسرائيل، تشهد في الثاني من آذار المقبل، ​انتخابات​ برلمانية للكنيست، هي الثالثة في غضون عام، وتشهد منافسة شرسة بين كتلة اليمين بقيادة نتانياهو على رأس حزبه الحاكم "الليكود"، وتحالف "أزرق- أبيض"، ذو التيار اليميني الوسطي، بقيادة الجنرال ​بيني غانتس​.