مندوبة قطر بالأمم المتحدة: سندعم اجهزة الأمم المتحدة لتمكينها من أداء مهامها

أعلنت مندوبة قطر الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​، علياء أحمد بن سيف، إن ما وصفته بـ"الحصار الجائر المفروض على قطر، منذ أكثر من عامين ونصف، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول"، موضحة ان "قطر تواصل دعمها لأجهزة الأمم المتحدة لتمكينها من أداء مهامها، والضغوط المختلفة لم تمنع دولة قطر من المضي بطريق التعاون الدولي واحترام المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت بن سيف أن "​الدوحة​ ستواصل العمل مع الدول الأعضاء في إطار اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز دور المنظمة".