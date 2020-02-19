العدل الأميركية: اعتقال مكسيكيا بتهمة العمل غير القانوني لصالح روسيا

أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​ عن "اعتقال مواطن مكسيكي في ميامي جنوبي البلاد، بتهمة التورط في نشاط غير قانوني داخل أراضي ​الولايات المتحدة​ لصالح ​الحكومة الروسية​"، مشيرة الى ان "هيكتور أليخاندرو كابريرا فوينتيس، المواطن المكسيسكي صاحب الإقامة في ​سنغافورة​، تم إلقاء القبض عليه في مطار ميامي الدولي لدى محاولته وزوجته المغادرة في رحلة إلى ​المكسيك​".

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