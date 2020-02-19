سلطات روسيا تبرر حظر دخول الصينين بتعذر الحجر على آلاف الأشخاص

أوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن "حظر دخول المواطنين ​الصين​يين إلى ​روسيا​، سببه الزيادة الكبيرة في أعدادهم، وعدم القدرة على توفير الحجر الصحي لآلاف الأشخاص".

وأشارت غوليكوفا في حديث صحفي، إلى أن "الأمر وما فيه، أن ​السلطات الصينية​ نفسها تشدد الإجراءات في بعض المناطق داخل الصين، كما بدأ عدد المواطنين الصينيين القادمين إلى روسيا يزداد بشكل كبير. وطبعا توفير الحجر الصحي وظروف المراقبة المستمرة للآلاف من الأشخاص القادمين من الصين، غير ملائم وصعب لمؤسساتنا الطبية وللمواطنين الصينيين أنفسهم".