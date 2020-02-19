أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، عن نية بلاده "عدم الانسحاب من نقاط المراقبة في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​"، مؤكداً أن ​أنقرة​ "سترد بالمثل في حال استهداف نقاطها، وهي تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف ​إطلاق النار​، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرم مع ​روسيا​ و​إيران​"، داعياً الدول الأوروبية و​الولايات المتحدة​ بـ"الالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: يحق لنا اتخاذ تدابير عسكرية في إدلب لأننا دولة ضامنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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