شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بسرعة إنشاء مركز شباب بنجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ونائب دائرة نجع حمادى بقنا، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء التنميه المحلية والشباب والتخطيط، بشأن إنشاء مركز شباب لأهالى قرية الشاورية بمركز نجع حمادى بقنا.

وأضاف النائب، أن قرية الشاورية مثلها مثل قرى الصعيد تفتقد إلى الكثير من الخدمات سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الصحية وعدم توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وفى ظل توجه الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الصعيد، يقترح سرعة إنشاء مركز شباب للقرية، حيث إن هناك قطعة أرض فضاء مساحتها 8 قراريط تقع فى منطقة الطود ملك مديرية الشباب والرياضه غير مستغله وبها مبنى إدارى تابع للمديرية، وبها حجرتين وعدد 2 موظفين ومحاطة بسور من جميع الجهات، بحالة متهدمة وبها بوابة حديد مهشمة وغير مضاءة، ويتواجد بها يوميا الخارجون عن القانون وأرباب السوابق وتعتبر مركز لتعاطى المخدرات.

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وأشار "خلف الله" إلى أن قطعة الأرض تمت معاينتها من خلال لجنه مشكلة من وزارة الشباب وتمت الموافقة مبدئيا عليها، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء نحو تخصيصها كمركز شباب، ولكنها أصبحت مهجورة تماما، برغم أن المحافظه قامت بإرسال الأوراق إلى وزارة التنميه المحلية لتخصيص قطعة الأرض، مما أدى إلى عدم ارتياح بين أوساط الشباب والأهالى بالمحافظة.

وكان اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا، تقدم بالشكر للحكومة ووزارة الآثار، لسرعة الاستجابة إلى طلبات الإحاطة والاقتراح برغبة، التى تقدم بها بخصوص ترميم مسجد شيخ العرب همام، وقامت بإيفاد لجنة اليوم الثلاثاء من الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية بأثار مصر العليا، وقامت بزيارة إلي مسجد شيخ العرب همام بفرشوط الأثري للوقوف علي حالة الترميمات المطلوبة للمسجد بناء على طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير الآثار والأمين العام لهيئة الآثار، وأفادت بتقرير بأن المسجد يحتاج إلى عدة ترميمات دقيقة.