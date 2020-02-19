شكرا لقرائتكم خبر عن صوت المرأة بقانون المحليات".. رابع جلسات الحوار المجتمعى لـ"دعم مصر" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيعقد رابع جلسات حواره المجتمعى بشأن قانون الإدارة المحلية مساء اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، انطلاقًا من رغبة الائتلاف فى تمثيل كافة الفئات، لاسيما وأن المرأة تحظى باهتمام واسع من القيادة السياسية، وبالتالى السلطة التشريعية.

وأضاف "أبو هميلة"، أن الائتلاف سيأخذ رأى الممثلين فى الحوار المجتمتعى اليوم، فى شأن نسبة تمثيل المرأة فى المحليات المقبلة، وفقًا لمواد مشروع القانون، وأنه سيدور نقاش موسع حول بقية المواد للوصول إلى صيغة يتوافق عليها كافة ممثلى المرأة، مشددًا على أن الائتلاف أخذ على عاتقه فتح مجال النقاش أمام الجميع، لينال توافق مجتمعى واسع.

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وأشار نائب رئيس الائتلاف، إلى أن الجلسة المقبلة ستكون يوم الأحد المقبل، وصولًا إلى 20 جلسة سيعقدها الائتلاف، مع كافة ممثلى فئات المجتمع المختلفة.

وكانت آخر جلسات حوار المجتمع المدنى للائتلاف حول قانون المحليات، بحضور 20 من ممثلى الوزارات المختلفة بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، وسط تساؤلات عن مصير التقسيم الإدارى للمحافظات، ومطالبات باستثناء المحافظين من سحب الثقة بالقانون، ومطالبات أخرى بتأهيل المحليات قبل تطبيق القانون الجديد.