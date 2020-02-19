بالصور.. تصادم باخرتين سياحيتين في أسوان وخسائر بلنشات ومراكب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أدى حادث تصادم باخرتين نيليتين بأسوان، اليوم الأربعاء، إلى حدوث تلفيات بعدد من اللنشات النهرية والمراكب الشراعية، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، بلاغًا من شرطة العائمات، بتصادم باخرة سياحية بأخرى أثناء رسوها على المرسى السياحي، وأدى التصادم إلى حدوث تلفيات في عدد من المراكب واللنشات النهرية المتواجدة بالمرسى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين أن التصادم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وكشفت التحريات الأولية أن قائد الباخرة فقد السيطرة عليها خلال محاولته إرسائها بمكانها المخصص بالمرسى السياحي، بسبب تعرضه لإغماء مفاجئ، وهو ما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من اللنشات النهرية والمراكب الشراعية، فيما نجح طاقم الباخرة من السيطرة عليها.

بينما توجه أصحاب اللنشات والمراكب الشراعية التى تعرضت لأضرار بسبب ارتطام الباخرتين، ببلاغات إلى قسم شرطة أسوان.