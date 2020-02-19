السيطرة على حريق محول كهرباء في باسوس بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريقٍ شب بمحول كهرباء بباسوس بالقناطر الخيرية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمحول كهرباء في باسوس.
انتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وتولت النيابة التحقيق.
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