العراق يتسلم قطعا أثرية ووثائق نادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

تسلمت وزارة السياحة والآثار العراقية اليوم الإربعاء قطعا أثرية ووثائق نادرة كانت قد استردتها وزارة الخارجية من عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن" وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم يُسلّم وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني قطعاً أثريّة كانت قد استردتها الوزارة من عدد من الدول".

وأوضح أن" هذه القطع اشتملت على 156 لوحاً مسماريّاً تسلّمتها سفارتنا في لندن من المتحف البريطانيّ، وملفّ يحتوي على 250 وثيقة تعود إلى القرن الثاني وهو عبارة عن مُراسلات تخصّ العائلة المالكة تسلّمتها سفارتنا في الرياض من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيّ السعوديّة، وقطعة أثريّة تسلّمتها سفارتنا في سيئول من شخص ألمانيّ مأخوذة من زقورة أور، وقطعة أثريّة تسلّمتها سفارتنا في برن من عائلة عراقيّة مُقِيمة في سويسرا".