السودان وجنوب السودان يتفقان على توصيات وقرارات لحفظ الأمن في أبيي

وقعت حكومتا السودان وجنوب السودان، في جوبا اليوم الاربعاء، على توصيات وقرارات اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة للبلدين، الذي عقد خلال اليومين الماضيين، إثر تداعيات أحداث منطقة أبيي الحدودية بين البلدين، والتي كانت قد شهدت الشهر الماضي أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، من أجل حفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن التوصيات وقعها عن حكومة السودان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة، وعن حكومة جمهورية جنوب السودان الفريق قبريال جوك رياك رئيس هيئة الأركان بقوات دفاع جنوب السودان، بحضور أعضاء بعثة "يونسفا" الخاصة بحفظ الأمن والسلام في أبيي.

وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في كلمته عقب مراسم التوقيع، عزم

وتصميم القيادة في البلدين على توطيد الأمن والسلام والاستقرار في الدولتين، واصفا العلاقة بين السودان وجنوب السودان بأنها "أصيلة ومتينة ومتجذرة في التاريخ".. موضحا أن اجتماع الآلية كان مقررا له أن يعقد في الخرطوم، ولكن تمت الدعوة لانعقاده في هذا التوقيت بجوبا إثر تداعيات الأحداث الأخيرة بمنطقة ابيي.وأشار إلى أن الآلية تمثل حلقة منظومة الحكم في البلدين، ومن مهامها الأساسية الاضطلاع بحفظ الأمن والاستقرار في البلدين، وحفظ السلام في منطقة أبيي.. قائلا "إن الاجتماعات سادتها روح وطنية عالية وشفافية وتجرد ونكران ذات، وتناولت تقارير بعثة "يونسفا" حول الأوضاع بمنطقة أبيي، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات توصلت إلى توصيات وقرارات بناءة وقابلة للتنفيذ".وأكد رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة التزام السودان بكل قرارات الآلية السابقة الخاصة بفتح المعابر واستكمال إجراءاتها، التي تم الإتفاق عليها، معربا عن ثقة السودان في بعثة "يونسفا".وأوضح أن القرارات، التي توصل إليها إجتماع الآلية بجوبا تهدف إلى إعانة البعثة في أداء مهامها وواجباتها في حفظ السلم والاستقرار في منطقة أبيي، داعيا البعثة إلى الإضطلاع بمسئولياتها الكبيرة.. مشددا على أن أي تقصير في أداء المهام سيؤثر علي علاقات دول الإقليم، مبينا أن الاجتماع القادم للآلية سيعقد في 25 مارس المقبل في الخرطوم.ومن جهته، أكد الفريق قبريال جوك رياك رئيس هيئة الأركان بقوات دفاع جنوب السودان، عقب مراسم التوقيع، التزام بلاده بتنفيذ توصيات وقرارات اجتماع الآلية، لافتا إلى أن هدفها المشترك هو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الدولتين، منوها بأنهم يسعون إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للتعايش السلمي في منطقة أبيي.