موسكو تطالب بتنفيذ اتفاق "سوتشي" حول إدلب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن بلاده تطالب بتنفيذ بنود اتفاق (سوتشي)، وعلى رأسها فصل المعارضة عن الإرهابيين في إدلب".

وأضاف لافروف - في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع

نظيره الأردني أيمن الصفدي بموسكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء- "تركيا لم تنجح في فصل المعارضة عن الإرهابيين في الإطار الزمني المتفق عليه، لافتا إلى أن الاستفزازات مستمرة من قبل المسلحين هناك".



وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التركية في إدلب باتت وشيكة، قائلا "إن أياما عدة لدى دمشق لسحب قواتها من هناك".