الرئيس التركي السابق ينتقد سياسات الحزب الحاكم برئاسة أردوغان

انتقد الرئيس التركي السابق ، عبد الله جول، سياسات حزب " حزب العدالة والتنمية " الحاكم في تركيا ، معربا عن رفضه لهذه السياسات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الأربعاء إن الحزب حاد عن مبادئه الأساسية التي اختاره الناخبون من أجلها، وأضاف أن حزب "العدالة والتنمية" كان مثالا خلال ولاية حكمه الأولى عام 2002، إلا أن الأمور تغيرت لأن الحزب ابتعد عن نهجه الديمقراطي.
وقال جول في تصريحات بثتها قناة العربية الإخبارية اليوم
وشدد على ضرورة عودة الحزب إلى مبادئه الأساسية، وعودة البرلمان التركي إلى نشاطه التشريعي السابق، مشيرا إلى أن تغيير النظام التركي ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب أردوغان بموجب إصلاح دستوري على حساب البرلمان والحكومة، أضعف البرلمان بشكل كبير وجعله برلمانا "شكليا".
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