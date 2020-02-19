ظهور أول إصابتين بفيروس كورونا في إيران

أعلنت إيران عن تسجيل أول حالتين بفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين منذ ديسمبر الماضي، وفقًا لروسيا اليوم.



وذكرت وزارة الصحة في إيران أن هناك تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين

بفيروس كورونا في مدينة قم.



وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، استعدادها لمساعدة الصين على احتواء فيروس كورونا،، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الصين في

التعرف على المرض.



ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، قال المدير العام لدائرة التعاون الدولي في وزارة الصحة إن "فيروس كورونا الجديد يعد مرضا جديدا، ويمكن لإيران أن تتعاون مع الصين في التعرف على المرض، وفي هذا الصدد، يمكننا أيضًا تقديم تعاون طبي".