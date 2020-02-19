نيويورك تايمز: ترامب يشيد بتعامل الصين مع أزمة كورونا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة بنظيره الصيني شي جين بينج قائلا إنه قام "بعمل جيد للغاية" في تعامله مع أزمة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بأنها "عمل جيد للغاية"، قائلا "أعتقد أن الرئيس شي يعمل بجدية شديدة".. وأضاف أن "الرئيس شي يحب الشعب الصيني وهو محب لبلاده ويؤدي عملا جيدا للغاية في ظل وضع صعب جدا جدا"... كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "تعمل معه وتساعده منذ عدة أيام".
ووصف ترامب - في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء جهود الرئيس الصيني
من جانبها نوهت الصحيفة بأن إشادة ترامب باستجابة الحزب الشيوعي الصيني لاندلاع الأزمة التي أودت بحياة ألفي شخص في الصين، تتناقض مع التعليقات الصادرة عن أعضاء إدارته في هذا الشأن.
ووفقا لنيويورك تايمز تتنافى تصريحات الرئيس الأمريكي مع تلك التصريحات التي أدلها عام 2014 كرجل أعمال عندما انتقد نهج سلفه باراك أوباما في التعامل مع تفشي وباء الإيبولا.
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