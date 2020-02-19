لافروف: ندعم الجيش السوري في إدلب للرد على استفزازات المسلحين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تدعم الجيش السوري في إدلب لأنه يرد على استفزازات المسلحين فقط، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
السلاح على طول محيط منطقة إدلب، علاوة على ذلك يستمر القصف من منطقة خفض التصعيد على مواقع الجيش السوري والأهداف المدنية وهناك محاولات مهاجمة قاعدتنا في حميميم".
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في موسكو اليوم الأربعاء "لم يتم إنشاء بعد خط منزوع
التي تقوم بها القوات المسلحة السورية هي رد على الانتهاك الصارخ لاتفاقات إدلب"، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد للعمل مع تركيا على أعلى مستوى، مؤكدا على عدم وجود تحضيرات للقاء الرئيسين بوتين وأردوغان.
وأضاف وزير الخارجية الروسي :" أن مثل هذه الأعمال،
وتابع لافروف قائلا : "إن القوات السورية تضغط على المقاتلين والإرهابيين ليس على أراضٍ أجنبية، بل على أراضيها من أجل استعادة السيطرة الشرعية عليها".
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