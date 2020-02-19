اليمن بين أطفال سرقة براءتهم وعدوان حوثي غاشم

تصدر هاشتاج اليمن، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، للمطالبة بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتولي إدارة شئون البلاد لانتشالها من الحرب الأهلية والعدوان الحوثي، والقضاء علي الجماعات الإرهابية، وتحقيق السلام الشامل الوطن.

وأكد نشطاء أن اليمن في أشد الاحتياج إلي حكومة إنقاذ وطني، تعمل على تطهير الشرعية من رموز الفتنة الذين يعملون تحت ستار الشرعية ضد البلاد، لافتين إلى أن هناك وزراء على رأس العمل يسعون لتدمير الوطن والقضاء عليه، واستمرار الأزمة والفتن والمعارك التى تقوض عملية السلام في البلاد.

وتداول نشطاء صور لأحد أطفال اليمن وهو نائم في الشارع قائلين:" لك الشارع بعد الله يأويك يا صغيري ، صورة تبكي اقسى القلوب وتقطرها دماء، ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺒﻜﻲ؟ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺑﻼ مأوى بلا ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺩﻭﺍﺀ ، هكذا يسرقون براءة الطفولة وهذا حالنا وحال اطفالنا بسبب عدوان بربري غاشم ،، موت وقتل وتشرد وضياع.

وشدد مغردون، أن الحل السياسي في اليمن والحصول على عملية سلام شاملة تبدأ بحل حزب الاصلاح الذي ارتبط بالإرهاب فكريًا وسياسيًا وبات حزب موزع ادوار بين تيار سياسي يمارس

إرهاب عبر مليشياته المسلحة وفروعها وتنظيمي القاعدة وداعش.

Advertisements

وتابع أخرون:" ما حدث في محافظة المهره يؤكد عدالة مطالب أهل الجنوب العربي في مكافحة الإرهاب، وإبعاد الإخوان اصحاب الجريمة المنظمة والتهريب، الذين يقومون بتقويض الأمن والاستقرار في اليمم، وعدم تمكينهم من السيطرة على أي منفذ حدودي، واستمرار وجود الإخوان يشير إلي إقامة حزب الله وحشد جديد في صنعاء".

وأضاف البعض، أن منظمات الأمم المتحدة فشلت في توصيل المساعدات الإنسانية في اليمن بسبب احتجاز المتمردين الحوثيين لنصف تلك المساعدات بالإضافة إلى اقتطاع الحوثيين لمليارات الدولارات من المبالغ المرصودة لليمن.

ولفت مغردون أخرون، أن الأتراك انتشروا في محافظةالمهره على انهم يتبعون منظمات دولية، لكنهم يسعون لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة والسيطرة منافذ الشحن.