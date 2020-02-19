كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر وتركيا تنفذان مخططًا خبيثا عبر حزب الإصلاح في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت قطر وتركيا، مخططًا خبيثًا، في محافظة المهرة اليمنية، عبر حزب الإصلاح، حسبما أكد الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي.

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وكتب الكعبي، تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها: "التحركات التي تتم في مختلف المحافظات ضد التحالف العربي تحركات تخططها تركيا ودول في المنطقه وتمولها قطر المتعهده بنشر الفوضى في المنطقه" .

وأضاف الكعبي، "الأدوات المنفذه على الأرض حزب الإصلاح ووسائل إعلامهم الكاذبة بقيادة الجزيرة" .. مؤكداً بالقول "التحالف جاء لنصرة اليمن وجنوبه موتوا بغيضكم، كذبكم وزيفكم يرتد عليكم".