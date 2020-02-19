كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المشتركة اليمنية تفضح وسائل إعلام حزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضحت قيادات القوات المشتركة في الساحل الغربي، وسائل إعلام حزب الإصلاح، بعد الترويج لمزاعم وزيف، بشأن وجود خلافات بين تلك القيادات

وروج إعلام الإصلاح لهذه المزاعم خدمة لميليشيا الحوثي الإنقلابية التي كانت تستعد للإنقضاض على الدريهمي وفك الحصار عن قياداتها المتواجدة في مركز المدينة والمتحصنة بالمواطنين .

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وكانت قيادات القوات المشتركة اليمنية، قد ظهرت أمس، وهي مجتمعة في الساحل الغربي، لتوجه رسالة مباشرة وسريعة لحزب الإصلاح، بشأن حقيقة خلافاتها.