كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: النزلاء يغادرون سفينة الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوز عدد القتلى الصينيين جراء تفشي فيروس كورونا ألفي شخص، اليوم الأربعاء، حيث انخفض معدل الإصابات الجديدة.

وكشفت أرقام جديدة من الصين أن هناك أكثر من 74000 شخص مصاب بالفيروس، لكن معدل الحالات الجديدة ظل يتباطأ. وأبلغت اللجنة الوطنية للصحة عن أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة منذ 29 يناير، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 1749 حالة جديدة. وأبلغ مركز تفشي المرض في مدينة هوبي الصينية، عن أقل عدد من الإصابات الجديدة منذ 11 فبراير.

بدأ ركاب السفينة السياحية المصابة بالرحيل من السفينة "دايموند برينسيس"، اليوم الأربعاء، في يوكوهاما، في اليابان، وتم وضع سفينة الرحلات تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وصرح الركاب على موقع تويتر أنهم تم إعطاؤهم استمارات الفحص الصحي لسؤالهم عن أي علامات للصداع، أو الحمى، أو السعال، حيث استمر المسؤولون في اختبار فيروس كورونا.

وأصيب 542 على الأقل من بين أكثر من 3000 راكب على ظهره بالفيروس، مما جعل السفينة موقعًا لأكبر مجموعة من الإصابات خارج الصين.

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وتعرض الحجر الصحي لانتقادات شديدة، حيث وصف البعض السفينة بأنها حاضنة مثالية للفيروس. وحوالي 500 من كبار السن الذين اختبروا نتائج سلبية سيغادرون أولًا، في عملية قد تستغرق ثلاثة أيام. حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وصرح رجل يبلغ من العمر 77 عامًا لوكالة كيودو نيوز "إنني قلق قليلًا إذا كنت على ما يرام من النزول من السفينة، ولكن الأمر كان صعبًا للغاية من الناحية البدنية".

وكانت الولايات المتحدة قد أخلت بالفعل أكثر من 300 من مواطنيها من السفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهم الآن في الحجر الصحي في الولايات المتحدة لمدة أسبوعين آخرين.

وتم إرسال الرحلات الجوية المستأجرة من أستراليا وكندا وهونغ كونغ لإحضار الأشخاص إلى الوطن.