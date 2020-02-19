كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن عن أول إصابتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، اليوم الأربعاء، عن أول إصابتين بفيروس كورونا في إيران، حسبما ذكرت قناة العربية.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أنه تم تشخيص إصابة شقيقتين بفيروس كورونا في ولاية كرمان (جنوب) بعدما أدخلتا إلى المستشفى حيث وضعتا في غرفة مع ايراني عائد من زيارة الى السعودية، البؤرة الاولى لهذا المرض في العالم.

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وقد أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، بإن الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفا و638 شخصاً في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.