كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي يصدم الحكومة الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف استطلاع للرأي، أجراه معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية في جامعة طهران، أن 93% من الإيرانيين غير راضين عن الوضع في البلاد، وأن 24.2% فقط منهم سيشارك في الانتخابات، وفق موقع قناة الحرة.

ومن المقرر، أن يدلي الإيرانيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية يوم الجمعة المقبلة، وسط انتقادات واسعة محلية ودولية، ومخاوف من تزويرها لصالح المحافظين المتشددين.

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وقد دعا عدد كبير من الإيرانيين داخل البلاد وخارجها إلى مقاطعة الانتخابات، وإلى العصيان المدني والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.

وازدادت الدعاوى بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور، أكثر من 7 آلاف مرشح محتمل أغلبهم من الإصلاحيين، والأعضاء الحاليين في المجلس الذين تجرأوا على انتقاد بعض جوانب إدارة النظام.