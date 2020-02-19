الجعواني يشكر فصيل “الفاطال تايغرز” على مبادرة دعم اللاعبين

عبر مدرب منير الجعواني، مدرب فريق المغرب الفاسي، عن شكره لأعضاء مجموعة “الفاطال تايغرز” عقب الزيارة التي قاموا به للاعبين، أمس الثلاثاء، بهدف تحفيزهم قبل قمة مباريات الجولة المقبلة، أمام الراسينغ البيضاوي.

وأكد الجعواني، وفق بلاغ للفريق الفاسي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن هذه الزيارة من شأنها أن تعطي شحنة معنوية للاعبين خلال الظرفية الراهنة.

من جهته، تناول اللاعب أنس عزيم الكلمة باسمه وباسم جميع اللاعبين، وقدم اعتذاره للجماهير على النتائج المحققة في المباريات السابقة، مؤكداً أن المجموعة ستخوض باقي المواجهات كأنها نهائي، من أجل عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية في قسم الكبار.