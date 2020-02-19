نوال الزغبي في “قفطان مازاغان”.. ومصممة من الصم والبكم تعرض إبداعاتها – فيديو

تحيي الفنانة اللبنانية الشهيرة، نوال الزغبي، حفل تظاهرة “قفطان مازاغان”، في دورتها التاسعة، المنظمة يوم 29 فبراير الحالي في الدارالبيضاء.
ويشارك في تظاهرة “قفطان مازاغان”، إلى جانب الزغبي، الفنانة سلمى رشيد، والتوأم صفاء وهناء، وتقدم الحفل الإعلامية سميرة البلوي.
وأكدت اللجنة المنظمة لـ”قفطان مازاغان” أن الفنانين المشاركين في التظاهرة، لا يطلبون مبالغ كبيرة مقابل المشاركة، باعتبار الطابع الخيري للحدث، فيما أكدت أن فنانين شاركوا بالمجان في دورات سابقة.
وتتميز دورة “قفطان مازاغان” للسنة الجارية بمشاركة مصممة تبلغ من العمر 17 سنة، من مركز واد زم، التابع لجمعية الأيادي البيضاء، المشاركة في تنظيم التظاهرة، علما أن الفتاة تعاني الصمم، والبكم، ليتم إتاحة الفرصة لها لإبراز موهبتها في حدث كبير، وكسر حاجز احتياجاتها الخاصة.
وتنظم الدورة التاسعة لـ”قطان مازاغان” من طرف “جمعية الأيادي البيضاء” ودار “أزياء ليليان”.
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