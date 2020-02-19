لمجرد يمثل أمام المحكمة لأول مرة بعد اتهامه بـ”الاغتصاب” من جديد

تعود قضية الفنان، سعد لمجرد، إلى الواجهة من جديد، في شهر مارس المقبل، إذ يرتقب مثوله أمام المحكمة، في جلسة أخرى، بعد التطورات الأخيرة، التي حصلت في قضيته المتهم فيها بالاغتصاب.

وكان القاضي قد أمر بإحالة ملف لمجرد على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف، بعد تكييف التهمة من الاعتداء الجنسي إلى الاغتصاب.

محكمة الاستئناف في باريس، عقدت قضية لمجرد، بعد العودة إلى متابعته بتهمة الاغتصاب، وإلغاء تهمة العنف الجنسي، التي بدورها كانت قد ألغت تهمة الاغتصاب في بداية القضية.

يذكر أن سعد لمجرد يصدر رفقة مجموعة لفناير كليب جديد في أواخر الشهر الحالي بعنوان “آسف حبيبي”.