منتخب الملاكمة يحل بدكار للبحث عن بطائق التأهل لطوكيو 2020

حل المنتخب الوطني للذكور والإناث في رياضة الملاكمة، أمس الثلاثاء، بالعاصمة السينغالية دكار، التي تحتضن دورة الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لطوكيو، من 20 إلى 29 فبراير الجاري، وفق بلاغ للجامعة توصل “اليوم 24” بنسخة منه.

ويتنافس في هذه الدورة 39 بلدا إفريقيا بـ 164 ملاكما و57 ملاكمة أي بمجموع221 مشارك ومشاركة، يتبارون في 13 وزنا أولمبيا، 8 أوزان خاصة بالرجال و 5 بالسيدات.

وستمتد المنافسة على مدى 10 أيام للظفر ب 33 بطاقة مخصصة للقارة السمراء، لتأهل ملاكميها وملاكماتها لنهائيات الألعاب الأولمبية باليابان – طوكيو 2020.

وشدد البلاغ ذاته على كون البعثة المغربية يقودها كل من محمد الحجاوج، رئيس وفد منتخب الذكور، وركراكي نادية مسؤولة عن المنتخب النسوي .

ويتكون منتخب الذكور من :

مرتجي سعيد بوزن 52 كلغ.

حموت محمد بوزن 57 كلغ.

ندير عبدالحق بوزن 63 كلغ.

أمروغ زين العابدين بوزن 69 كلغ.

عمراني زريفي أنس بوزن 75 كلغ.

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الصغير محمد بوزن 81 كلغ.

باعلا يونس بوزن 91 كلغ.

بوروس أحمد 91+ كلغ.

أما منتخب الإناث فيتكون من :

شضار رباب وزن 51 كلغ.

برطال وداد وزن 57 كلغ.

غذي شيماء وزن 60 كلغ.

بلحبيب أميمة وزن 69 كلغ.

مرضي خديجة وزن 75 كلغ.

في وقت يتكون فيه الطاقم التقني المرافق للمنتخل الوطني من البربوشي منير، لعروسي إسماعيل، المصباحي محمد، داكوبيرتو روخاس، سرور يوسف، وباحلاس نور الدين.