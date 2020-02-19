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شكرا لقرائتكم خبر عن صد هجوم حوثي في "بتار" وإفشال تسلل بمحيط معسكر الجب بالضالع والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
تصدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في محافظة الضالع، الأربعاء، لهجوم عنيف شنته المليشيات الحوثية على في بتار والقفه، كما أفشلت تسللا بمحيط معسكر الجب الاستراتيجي.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني تصدت لهجوم هو الأعنف منذ أيام شنته المليشيات الحوثية على مواقع القوات الواقعة في بتار والقفة غربي الضالع.
وأضافت "ان المليشيات اعتمدت استراتيجية الغطاء الناري الكثيف في هجومها الأخير الذي اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة مع أفراد القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني الذين تمكنوا من التصدي للهجوم و إجبار مسلحي الحوثي على التراجع صوب مواقعهم السابقة".
كما أفشلت تسلل مجاميع حوثية في محيط معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غربي مديرية قعطبة.
يذكر أن هذه التصعيدات الميدانية الجديدة بجبهات الضالع تأتي بعد يومين من الهدوء الحذر الذي خيم على مختلف جبهات المحافظة.
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