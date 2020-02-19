شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن في مديرية بعدان شرق إب اليمنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب اليمنية وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن المواطن "محمد صالح القاصري" قتل برصاص مسلح بمديرية بعدان شرق محافظة إب. Advertisements ويأتي مقتل القاصري بعد يوم من مقتل طفل بمديرية العدين ، وبالتزامن مع مقتل المواطن "فايز قايد صالح الفهد" من أبناء مديرية السدة، حيث قتل برصاص مسلحين وسط سوق شميله بالعاصمة صنعاء. وتشهد محافظة إب والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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