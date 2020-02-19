اخبار العالم

الحوثية تواصل قطع خطوط الاتصال والإنترنت عن الجوف لليوم 29 على التوالي

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تواصل قطع خطوط الاتصال والإنترنت عن الجوف لليوم 29 على التوالي والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020

تواصل مليشيا الحوثي قطعها لخطوط الاتصالات والانترنت عن المناطق المحررة بالجوف منذ تسعة وعشرين يوماً على التوالي.

 

Advertisements

ونقلت مواقع محلية،  عن مصدر في مؤسسة الاتصالات فرع الجوف قوله إن مليشيا الحوثي أقدمت على قطع خطوط الإنترنت وإخراج شركات الإتصالات عن الخدمة كليا، تزامناً تصعيدِها العسكري على الجوف منذ ما يقارب شهر.

 

ويشكو المواطنون في الجوف من عزلة حقيقة عن العالم، فرضتها مليشيا الحوثي في محاولة منها لتغييب الحقيقة واسكات صوت المواطنين عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة التي ترتكبها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تواصل قطع خطوط الاتصال والإنترنت عن الجوف لليوم 29 على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا