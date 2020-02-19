شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيراني يدعي تلف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:21 مساءً, 19 فبراير 2020 م
المناطق _ الرياض
زعم وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي اليوم الأربعاء بأن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية التي اسقطتها الدفاعات الأرضية الإيرانية قد “أصيب بالتلف”.
وقالت وكالة أنباء الإيرانية عن الوزير إن “الصندوق الأسود للطائرة أصيب بأضرار جسيمة، وقد طُلب من الصناعات الدفاعية المساعدة في إعادة ترميم الصندوق”.
تجدر الإشارة إلى أن إيران ترفض تسليم صندوقي الطائرة لدولة أخرى لفك شفرتهما، رغم اعتراف مسئول إيراني أن “الطائرة المنكوبة حديثة وإنه ليس لدى إيران التكنولوجيا اللازمة لفك شفرة الصندوقين الأسودين لها”.
وكان حادثة اسقاط الطائرة قد تسبب في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.
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