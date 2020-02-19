شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: 705 حالات إصابة مؤكدة بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أكدت السلطات اليابانية 705 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

ويستند الرقم إلى تقارير من وزارة الصحة ومجالس بلدية في مختلف أنحاء البلاد.

وهناك 70 من الحالات أصحابها من السائحين الصينيين أو هؤلاء الذين أصيبوا بالفيروس في اليابان.

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وتم العثور على 621 حالة إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند بريسيس"، من بينهم 79 حالة مؤكدة جديدة اليوم الأربعاء.

وعدد الحالات المؤكدة بين هؤلاء الذين تم إجلاؤهم من خلال رحلات طيران عارض حكومية من مدينة ووهان، مركز التفشي بلغ 14 . ويشمل ذلك حالة مؤكدة اليوم الأربعاء بين 65 شخصا، تم إعادتهم إلى بلادهم على متن طائرة طيران عارض خامسة.

بالإضافة إلى ذلك، تأكدت إصابة ثلاثة من مسؤولي الحكومة والحجر الصحي.