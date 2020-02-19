شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طردت الصين 3 صحفيين من " وول ستريت جورنال" ؟ والان نبدء بالتفاصيل

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأربعاء ، بأن الصين ألغت اعتماد ثلاثة صحفيين للصحيفة في بكين ردا على مقال نشرته الصحيفة مؤخرا.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الصينية طالبت في وقت سابق باعتذار عن "العنوان العنصري التمييزي" في المقال. وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تقوم فيها الصين بطرد مراسل أجنبي بأثر فوري.

وجاء القرار الصيني على خلفية مقال بعنوان "الصين رجل آسيا المريض حقا" نشرته الصحيفة مطلع فبراير الجاري، وينتقد تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "رجل آسيا المريض" كان يطلق على الصين في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، عندما كانت فريسة لقوى غربية واليابان لأسباب من بينها الصراعات الداخلية