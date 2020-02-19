الحشد يؤكد تقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الحدودية

وذكر بيان للمنافذ تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي استقبل، اليوم، في مكتبه وفدٱ من هيأة الحشد الشعبي متمثل بمدير العلاقات العامة في الهيأة احمد عبد الوهاب". وشدد عبد الوهاب بحسب البيان، على "تقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الحدودية ومساندتها والتعاون التام في كافه المجالات التي تخدم بلدنا العزيز".

من جانبه، أشاد الوائلي بـ "دور الحشد الشعبي المجاهد في مقارعة الإرهاب وانتصاراته التأريخية لتحقيق أمن العراق والمحافظة على نسيجه الاجتماعي"، مؤكداً أن "للحشد الشعبي مواقف مهمة في دعم المنافذ الحدودية امنيٱ ولوجستياً".