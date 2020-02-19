أكد مدير مديرية العلاقات في الحشد الشعبي احمد عبد الوهاب، الأربعاء، تقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الحدودية.
وذكر بيان للمنافذ تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي استقبل، اليوم، في مكتبه وفدٱ من هيأة الحشد الشعبي متمثل بمدير العلاقات العامة في الهيأة احمد عبد الوهاب". وشدد عبد الوهاب بحسب البيان، على "تقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الحدودية ومساندتها والتعاون التام في كافه المجالات التي تخدم بلدنا العزيز".
من جانبه، أشاد الوائلي بـ "دور الحشد الشعبي المجاهد في مقارعة الإرهاب وانتصاراته التأريخية لتحقيق أمن العراق والمحافظة على نسيجه الاجتماعي"، مؤكداً أن "للحشد الشعبي مواقف مهمة في دعم المنافذ الحدودية امنيٱ ولوجستياً".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يؤكد تقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.