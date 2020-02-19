نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم بموكبه ومقتل 6 مرافقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، الأربعاء، من انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة "صرواح" التابعة لمحافظة مأرب، فيما قتل 6 من مرافقيه.
وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن لغما أرضيا انفجر في موكب وزير الدفاع أثناء تفقده الخطوط الأمامية بجبهة صرواح غرب مأرب.
وأسفر الانفجار عن مقتل 6 من مرافقي الوزير اليمني، فيما أشارت مصادر إلى إصابة المقدشي بجروح.
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