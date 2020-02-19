انت الان تتابع وزيران: إيران لن تسلم الصندوق الأسود "المتضرر" للطائرة الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حطام الطائرة الأوكرانية

ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن وزيرين إيرانيين أن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت عن طريق الخطأ في إيران في الشهر الماضي تعرض لأضرار لكن طهران لن تسلمه لبلد آخر على الرغم من الضغوط للحصول عليه.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأسبوع الماضي إنه "حث" وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة إجراء تحقيق كامل ومستقل بشأن إسقاط الطائرة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 في الحادث، وكان أغلبهم إيرانيون من أصحاب الجنسية المزدوجة وهو ما لا تعترف به إيران. وكان على متنها 57 كنديا.

وقال ظريف "نملك حق قراءة بيانات الصندوق الأسود بأنفسنا، نملك حق المشاركة في أي فحص للصندوق الأسود".

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وأضاف "إذا كان يقترح أن نعطي الصندوق الأسود للآخرين لقراءة بياناته بدلا منا فهذا أمر لن نفعله قطعا".

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن صندوق تسجيل بيانات الرحلة "تعرض لضرر ملحوظ وطلبنا من قطاع الصناعات الدفاعية المساعدة في إعادة تركيبه".

وتابع "يتعين إصلاح الصندوق الأسود أولا ثم قراءة بياناته".

وذكر ظريف أن إيران تتناقش مع بلدان أخرى خاصة أوكرانيا بشأن التحقيق.