صحيفة: "الاتحاد" إلى مرحلة جديدة لأن الإمارات دائما تطوي المراحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "الاتحاد" الصحيفة إلى مرحلة جديدة في مستقبل "الاتحاد" الدولة، مثلما كانت في ماضيها، تؤرخ نصف قرن من التأسيس والبناء والتعزيز، وتواكب نهضة حضارية متواصلة، لا حدود لطموحها، ولا تثنيها التحديات عن الأحلام الكبيرة، وتبديد كل مستحيل.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" ن "الاتحاد" في شكل جديد اليوم، يتكامل مع تحول رقمي شامل ومدروس، يتوخى تطويرا ممنهجا في صناعة المحتوى، وتنويع مصادر التلقي والمشاهدة، والاستفادة القصوى من تكنولوجيا النشر الحديثة، ومنصاتها، وآفاقها، مع المحافظة على النسخة المطبوعة، وإثرائها بالنقد والتحليل والتوسع في قراءة الأحداث والملفات المهمة.

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وأوضحت أن "الاتحاد" شأنها شأن صحف إقليمية ودولية كثيرة، تعرف أن هدير المطابع سيتوقف في غضون سنوات قليلة، وأن عليها الاندماج الكامل في الصحافة الرقمية، لا سيما بعد ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وتغير مزاج المعلنين باتجاه المنصات الإعلامية الحديثة، وتعبيراتها الاجتماعية، الأكثر تأثيرا ونفوذا.

وأكدت أن "الاتحاد" مستمرة، مثل غيرها من كبريات الصحف في المنطقة والعالم، في نسختها المطبوعة، والشكل الجديد اليوم، من أجل التكيف مع متطلبات العصر الرقمي، ومواجهة استحقاقاته، بتأهيل فريق التحرير على الصحافة الشاملة الحديثة، والمحتوى الأكثر مرونة للنشر على مختلف البوابات، وتدشين مرحلة جديدة ومغايرة عن السابق في الإنتاج البرامجي الرقمي الذي يطال المحتوى الرياضي والثقافي والمعرفي عموما، ضمن خطة تركز على الخبر المحلي، ومحاور الأجندة الوطنية، ووفرة النشاط الإخباري، والإنساني في الدولة.

وقالت أنه إلى جانب التوجه البرامجي عبر المنصات التفاعلية، تهيأت "الاتحاد" إلى مزيد من إنتاج الفيديو، بأنماطه المختلفة، في مسعى لتقريب المحتوى السياسي والاقتصادي من المتلقي، وجعله أكثر جاذبية وتداولا، ونحو انتشار أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستهداف شرائح جديدة من المتصفحين، خصوصا من الأجيال الشابة في دولتنا.

وقالت في الختام .. "الاتحاد" إلى مرحلة جديدة، لأن الإمارات دائما تطوي المراحل، وتضع بصمتها في المكان والزمان، ودائما لا ننسى أن زايد الحكيم سماها «الاتحاد» في العام 1969، فكانت بشرى خير وأمل لقيام اتحاد الإمارات بعد عامين فقط، ما يضاعف علينا الآن الجهد والتحدي والحلم أيضا.