مقتل وإصابة عدد من مرافقيه.. تفاصيل محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني

كتب: ضياء السقا
نجا وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، من محاولة اغتيال، اليوم الأربعاء، عن طريق لغم استهدف سيارته أثناء تفقده جبهات القتال فى محافظة مآرب شرقى البلاد.
وقال مصدر عسكري وفقا لموقع "المشهد" اليمني، إن المقدشي كان في زيارة تفقدية لجبهة "المشجح" في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، مضيفا أن لغما أرضيا انفجر أثناء تواجده في الجبهة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من مرافقيه.
وتشهد مواقع القتال بمديرية صرواح غربي مأربمواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على مركز المديرية منذ أبريل 2015.
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