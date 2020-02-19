اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن العقوبات الأميركية الأخيرة على إحدى شركات عملاق النفط الروسي "روس نفط" بأنها "غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي"، مؤكدا أن "إجراءات من هذا النوع لن تؤثر على التعاون مع كاراكاس".
وأدرجت الولايات المتحدة أمس على قائمة العقوبات المفروضة ضد فنزويلا، شركة "روس نفط تريدينغ" المسجلة في سويسرا، والمتفرعة عن "روس نفط".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الروسية: عقوبات واشنطن ضد شركة تابعة لـ"روس نفط" غير قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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