الرئاسة الروسية: عقوبات واشنطن ضد شركة تابعة لـ"روس نفط" غير قانونية

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أن ​العقوبات الأميركية​ الأخيرة على إحدى شركات عملاق ​النفط​ الروسي "روس نفط" بأنها "غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي"، مؤكدا أن "إجراءات من هذا النوع لن تؤثر على التعاون مع كاراكاس".

وأدرجت ​الولايات المتحدة​ أمس على قائمة العقوبات المفروضة ضد ​فنزويلا​، شركة "روس نفط تريدينغ" المسجلة في ​سويسرا​، والمتفرعة عن "روس نفط".